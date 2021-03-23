Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi'nde oyun oynayan 5 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven, henüz bilinmeyen bir nedenle çöken bahçe duvarının altında kaldı.

Çevredekilerin yıkıntının arasından çıkardığı Ümmü Nigar'a ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Küçük kız, yoğun müdahalelelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bahçe duvarının yağış ve rüzgarın etkisiyle yıkıldığı düşünülüyor.