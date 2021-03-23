Yağış nedeniyle 4 Temmuz Mahallesi 1184. Sokak'taki bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Düşen toprak ve taş parçaları, evlerin arkasında kalan yolun kapanmasına neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, 6 ev için tahliye kararı verdi.

Öte yandan evlerini boşaltan 4 aile yakınlarının yanına giderken, 2 aile Kaymakamlık tarafından A. Gazanfer Bilge İşitme Engelli Okulu Yurduna yerleştirildi.