Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de istinat duvarı çöktü, 6 ev boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. 6 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Yağış nedeniyle 4 Temmuz Mahallesi 1184. Sokak'taki bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.
Düşen toprak ve taş parçaları, evlerin arkasında kalan yolun kapanmasına neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, 6 ev için tahliye kararı verdi.
Öte yandan evlerini boşaltan 4 aile yakınlarının yanına giderken, 2 aile Kaymakamlık tarafından A. Gazanfer Bilge İşitme Engelli Okulu Yurduna yerleştirildi.
Sıradaki Haber
Bahçe duvarı yıkıldı, 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz