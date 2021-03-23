Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 3 köye karantina kararı
Ardahan'da koronavirüs vakalarının artması üzerine Göle ilçesinde bulunan 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle bazı tedbirler aldı.
Küçük Altunbulak, Esenyayla ve Budaklı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Giriş ve çıkışları kapatılan köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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