İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle bazı tedbirler aldı.

Küçük Altunbulak, Esenyayla ve Budaklı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.

Giriş ve çıkışları kapatılan köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.