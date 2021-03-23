Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir kişi pompalı tüfekle etrafa ateş açtı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir derneğin lokaline pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde İzmit Kullar Güvercin Üretme ve Yaşatma Derneği'ne ait lokale giden bir kişi, içeride pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.
Saçmalar, derneğin kepengini delerek karşı binadaki daireye isabet etti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, taksiyle kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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