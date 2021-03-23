Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sefa Çağlayan idaresindeki otomobil, Serinhisar-Yatağan kara yolunun Ayazçalı mevkiinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Çağlayan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralananlar hastaneye kaldırıldı
Otomobilde sıkışan Yahya Caner, Coşkun Ertan, Ali Çayan ve Murat Yıldırım itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık ekiplerince Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Ali Çayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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