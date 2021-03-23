Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 211 bin 848 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1006 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 201 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 768 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1710 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Koca'dan günlük COVID-19 tablosuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük COVID-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Bugün ayrıca 138 can kaybı yaşandığını da anımsatan Koca, "Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlığımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir" dedi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Akdoğan'dan 6 ayrı aşı müjdesi

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, COVID-19'a yönelik 6 ayrı aşı projesini desteklediklerini ve 2 aşı projesi için de destek hazırlığı aşamasında olduklarını belirterek, "Bugünün bilimi yarının teknolojisi dediğimizde 'yarın' yakın" dedi.

TÜSEB tarafından Türkiye'de COVID-19 vakalarının görülmesinin hemen ardından aşı geliştirilmesi için bilimsel proje destekleri vermeye başladıklarını anlatan Akdoğan, "Halihazırda TÜSEB altında 6 aşı projesi destekleniyor ve 2 aşı projesi de destek sürecinde, şu anda işlemleri devam ediyor" diye konuştu.

Akdoğan, projeler hakkında, "Şu anda TÜSEB destekli 6 ayrı aşı geliştirme projesi Erciyes, Hacettepe, Yıldız Teknik, Marmara, Atatürk ve Akdeniz üniversitelerinde yürütülüyor" bilgisini de paylaştı.

MEB'den liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.