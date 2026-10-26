Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 11 kişinin cenazesinin ulaştırıldığı, 35 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1559 kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, 5 bin 608 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 845 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 555'e, yaralı sayısının 175 bin 727'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.