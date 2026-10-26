Kuzey Kore, BMGK'ye gönderdiği mektupta Seul'ü mayın patlaması olayı uydurmakla suçladı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberine göre, Pyongyang yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından dün BMGK Başkanı'na 21 Eylül’deki mayın patlamasına ilişkin mektup gönderildi.

"Mayın patlaması olayının Güney Kore tarafından uydurulduğu" iddia edilen mektupta, bunun Kuzey Kore’nin güney sınırını güçlendirme çalışmalarını geciktirmeyi ve engellemeyi amaçlayan kötü niyetli bir adım olduğu savunuldu.

Mektupta, "Eğer Güney Kore, uyarılarımıza rağmen Kuzey Kore'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederse, tüm sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

İki Kore arasında sınır gerilimi tırmandı

Son dönemde Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim, Askerden Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de Güney Koreli 3 askerin bir kara mayınının patlaması sonucunda yaralanması ve Seul'ün olaya ilişkin Pyongyang'ı suçlamasıyla yeniden tırmandı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, güney sınırında "Güney Koreli askeri haydutlar" kaynaklı "ciddi" istikrarsızlık durumu olduğunu iddia ederek, Seul hükümetini provokasyonla suçlamıştı.

Kim Yo-jong, güney sınırlarında konuşlu taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı ve geçen yıl durdurdukları hoparlörden propaganda yayınlarına tekrar başlamayı değerlendirdiklerini belirtmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung da cephe hattındaki birliği ziyaretinde askerlere, Kuzey'in yeni provokasyonlara başvurması halinde kararlı şekilde karşılık verilmesi talimatında bulunmuştu.