Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 4 bine yakın vaka artışını değerlendirdi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Bugün ayrıca 138 can kaybı yaşandığını da anımsatan Koca, "Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısında rekor artış

Öte yandan vaka, ölüm ve hasta sayısındaki artış devam ediyor.

Son 24 saatte 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı. 138 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, hasta sayısı da 1006 oldu.