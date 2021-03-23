Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman Handelstblatt Gazetesi'ne röportaj verdi.

Başta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye, kendi menfaatlerinden asla taviz vermeyecek"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışındaki çabalarından memnun olduklarını belirten Akar, "Almanya, Avrupa'nın güvenliğinin temininde önemli bir müttefikimiz" dedi.

Türkiye'nin bütün ülkelerle siyasi diyalog kurabileceğini belirten Akar, "Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmek herkesin menfaatine" dedi ve Türkiye'nin kendi menfaatlerinden asla taviz vermeyeceğinin de altını çizdi.

Bakan Akar, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermesini eleştirdi. Bu tür tek taraflı adımların Yunanistan'a mali yük getirmekten başka bir işe yaramayacağını aktardı.

"Türkiye, göçmenler konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı"

Akar, göçmen sorununa da değindi. AB ile yapılan göçmen anlaşmasında Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını yeniden hatırlattı. Atılacak olumlu adımlara, Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vermeyi sürdüreceğini belirtti.

"AB, tarafsız ve ön yargısız olmalı"

Kıbrıs konusunda Brüksel'i iki devletli çözümü desteklemeye çağıran Akar, Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Kıbrıs meselelerini Avrupa'nın sorunu olarak görmemesi gerektiğini söyledi, üye ülkeleri "tarafsız ve ön yargısız" bir siyasi müzakere sürecine davet etti.