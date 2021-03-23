NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı.

Toplantının ilk oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadele mesajı verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek"

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını söyledi.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini aktaran Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek" dedi.