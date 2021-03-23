Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini söyledi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı.
Toplantının ilk oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadele mesajı verdi.
[Fotoğraf: AA]
"Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek"
Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını söyledi.
Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini aktaran Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek" dedi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu NATO Terör Örgütü
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