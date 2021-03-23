CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından ceza aldı.

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkemenin verdiği karar oy birliği ile onandı.

Dosya Yargıtay'da: Karar onanacak mı bozulacak mı?

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Avukatların duruşmalı inceleme talebini reddeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğname hazırladı. Dosyayı temyiz istemini görüşecek Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Tebliğnamede, Canan Kaftancıoğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının ise bozulması istendi. Suçun, "suçu ve suçluyu övme" yönünden incelenmesi gerektiği belirtildi. Diğer 4 suçtan verilen 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasının onanması istendi.

Son sözü Yargıtay söyleyecek

Dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde incelemede. Cezaların onanması ya da bozulması konusunda son sözü Yargıtay söyleyecek.