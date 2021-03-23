Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde (MGM) gerçekleştirilen "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğinde konuştu.

"Uzayda meteoroloji istasyonu kurmak gibi fikirlerimizi geliştiriyoruz"

Pakdemirli, Türkiye'de ilk defa bir kamu kurumu olan MGM bünyesinde Yapay Zeka ve Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğünü kurduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda iklim projeksiyonları ve iklim indisleri hazırlayarak, tarım ve gıda güvenliği, enerji, sağlık, su yönetimi ve turizm başta olmak üzere kamu kurumları ve bütün sektörlerin kullanımına sunacağız. Bu kapsamda meteorolojik gözlem uyduları üzerinde yoğun çalışmalarımız var. Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak ve uzaya göndermenin planını şimdiden oluşturuyoruz. Hatta uzayda meteoroloji istasyonu kurmak gibi fikirlerimizi geliştiriyor ve vizyonumuzu da şimdiden ortaya koyuyoruz. Tarımsal üretimde iklime bağlı verim kayıplarını en aza indirmek için, Kuraklık Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi'ni hazırlayacağız. Kum ve toz fırtınaları oluşmadan önce tahmin edilerek, yetkililerin önlem almaları ve halk sağlığı başta olmak üzere, bu olayların olumsuz etkileriyle mücadele etmek için Batı Asya Toz Tahmin, Uyarı ve Değerlendirme Merkezi'ni kuracağız. Türkiye'de ilk defa, İzmir'de başlattığımız Polen Gözlem, Tahmin ve Uyarıları Projesi'ni, başta Ankara olmak üzere tüm yurtta yaygınlaştıracağız."

Hava tahmini periyodu 15 güne çıkacak

Şu anda 7 gün olan hava tahmin periyodunu da 15 güne çıkartacaklarını söyleyen Pakdemirli, "68 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve Artvin-Rize Havalimanı'na havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyon kurulumu yapacağız. Gözlem sistemleri ve sayısal hava tahmin modellerini kullanarak kısa vadeli hava tahmin sistemi kuracağız. Hava tahmin model çalışmalarında diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde, yapay zeka algoritmalarının kullanılmasını ve bu konuda ülkemizin daha aktif bir rol almasını sağlayacağız" dedi.