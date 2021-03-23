İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış konferansında konuştu.

Soylu'nun gündeminde İstanbul Sözleşmesi vardı. Soylu, sözleşmenin feshedilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelenin bitmeyeceğini belirtti.

"BM, PKK temsilcisi terörist Ferhat Abdi Şahin ile aynı masaya oturdu"

Türkiye'nin bölgedeki barışa yönelik katkılarını anlatan Soylu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Birleşmiş Milletler, PKK/PYD'nin temsilcisi terörist Ferhat Abdi Şahin ile aynı masaya oturdu. Biz bunu görmezden mi gelmeliyiz? Artık çocuk savaşçıların PKK/PYD'ye alınmamasını temin etmek için bundan daha yüz karası bir anlaşma var mı? Bundan daha yüz karası bir sözleşme olabilir mi? Eğer dünyanın gelişmiş ülkeleri ile Avrupa, kartlarını yeniden karmaz ve insanlık adına işlenen bu cinayetlere ve suçlara hep birlikte haykırmazsa gelecek nesillerimiz 21. asrın ilk çeyreğinde yaşanan bu insanlık dışı dramlara sessiz kalanları lanetleyecektir"

"Aile içi şiddete, cinayete tahammülümüz söz konusu değildir"

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında da değinen Soylu, "Bir tek aile içi şiddete, bir tek cinayete tahammülümüz söz konusu değildir. Buradaki parolamız sıfır toleranstır. Bu konuda bu şiddeti uygulayanlara karşı acımasız olduğumuzu, acımasız olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız eleştirilerle karşı karşıya olduklarını söyleyerek "Bakanlıklarla yaptığımız eylem planının, attığımız bütün adımların hiçbirini İstanbul Sözleşmesi yapmadı. Bunları, kendi yasalarımız, kanunlarımız, gerekliliklerimiz için yerine getirdik ve getirmek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden de çıkarız"

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldığı için sona ermeyeceğini vurgulayan Bakan Soylu, "Biz egemen devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden de çıkarız. Nitekim Avrupa'da bu sözleşmeyi imzalamayan birçok ülke var. En son Polonya, lezbiyen, gey, trans, bütün bunlara itiraz ettiği için, kendi toplumunu yanlış yönlendirebileceğine inandığı için buradan çıktı" dedi.

"Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden önce attığı adımlar yok sayılıyor"

Soylu, İstanbul Sözleşmesi'nin 2011'de imzalandığını, 2014'te yürürlüğe girdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Oysa biz 2012 yılında 6284 sayılı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu çıkardık. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden önce attığı adımlar, gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler, aldığı olumlu saha sonuçları ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi karşısında yok sayılıyor. Dünyanın bu konuda karşı karşıya kaldığı cinayet oranları belli, Avrupa'nın belli, Türkiye'nin de belli. Bizim için bir sayısı da fazla ama bize bu konuda nasihat etmeye çalışanlar, yarından itibaren Türkiye'de kadına ait, aile içi şiddete ait meselelerde hiçbir adım atmayacağımızı, farklı durumlarla karşı karşıya kalacağımızı iddia edenler, Türkiye'nin kapasitesine, yasalarımıza, kanunlarımıza, kurumlarımıza, çabalarımıza haksızlık etmektedirler"

"Her şeyi siyasal istismar haline getirmeye çalışıyorlar"

Türkiye'nin sözleşmeden çıkma hakkı olduğunu söyleyen Soylu, "Cumhurbaşkanı kararı ile kararnamesini birbirinden ayırt edemeyenler, maalesef bu konudaki değerlendirmeleri istedikleri gibi yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi siyasal istismar haline getirmeye çalışıyorlar" dedi.