Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, "Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz" dedi.
Bakan Soylu, "Yakın zamanda herkes görecek ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız." ifadesini kullandı.
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