Değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren katıldı.

Toplantıda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Mersin, Malatya ve Diyarbakır'daki Nevruz etkinlikleri ile tematik denetimler değerlendirildi.

Ayrıca 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla da video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, kentlerdeki denetim ve tedbirlere ilişkin bilgi alındı.

