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Dünya
AA 26.10.2026 12:19

Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırlara saldırdı: 800'den fazla kişi barınaksız kaldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alarak 800'den fazla Filistinliyi barınaksız bıraktı.

Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırlara saldırdı: 800'den fazla kişi barınaksız kaldı

Gazze'deki İskan Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam İHA'larla Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilenlerin çadırlarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, kamptaki çadırların tamamen yandığı bu vahşi saldırıda 200'den fazla aileden çoğunluğu kadın, çocuk, yaşlı ve hasta 800'den fazla kişinin yerinden edildiği ve barınaksız kaldığı vurgulandı.

Bu saldırının "İsrail ordusunun Gazze'deki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik savaşının açık bir göstergesi" olduğu belirtilen açıklamada, çadırları ile kısıtlı imkanlarla edindikleri eşyaları küle dönen aileler arasında büyük bir korku ve paniğe yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, daha önce defalarca yerinden edilen ailelerin bir kez daha barınaksız ve zorlu koşullardan korunabilecekleri herhangi bir alternatif olmadan açıkta kaldığına işaret edildi.

Saldırının ayrıca İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla tehcir etme politikasının yansıması olduğu vurgulanan açıklamada, olayın tam anlamıyla savaş suçu ve insanlığa karşı suç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları ile Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına çağrıda bulunularak, Şucaiyye'de yerinden edilen ailelere acilen yardım ulaştırılması, çadır ve alternatif barınma imkanlarının sağlanması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

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