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Dünya
TRT Haber 26.10.2026 12:12

Yunanistan’da Libya şoku: Ankara, muhteşem bir diplomatik zafer kazandı

Libya Temsilciler Meclisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı'nı onayladı. Bu karar Yunanistan’da büyük bir şok yarattı. “Ankara muhteşem bir diplomatik zafer elde etti” manşetlerine ek “Yunan hükümeti için ciddi bir fiyasko” eleştirileri geldi.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
Yunanistan’da Libya şoku: Ankara, muhteşem bir diplomatik zafer kazandı

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı. Yunanistan’dan bu karara büyük tepkiler ve sert eleştiriler geldi.

Banking News haber sitesi “Libya ve Türkiye şok edici bir adım attı, jeopolitik dengeler tamamen altüst edildi” ifadesini kullandı. “Ankara muhteşem bir diplomatik zafer elde etti” yorumunu yaptı. “Atina şimdi boğucu bir diplomatik çıkmazla karşı karşıya” dendi.

Militaire haber sitesi, “Türk-Libya mutabakat zaptının onaylanması Yunan hükümetini ciddi anlamda açığa çıkardı” manşetini attı.

Yunan muhalefetinden sert tepki

Muhalefet partilerinden de Yunan hükümetine sert eleştiriler geldi. Eski Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi ELAS, Mutabakat Zaptı’nın onaylanmasını "Miçotakis'in başarısızlığı" olarak yorumladı.

“Yunanistan’ın başarısız dış politikası bölgede stratejik boşluklar doğurdu ve Türkiye bu boşluklardan başarıyla faydalanıyor” ifadesine yer verildi.

PASOK Partisi bu anlaşmayı Yunanistan’ın ulusal çıkarlarına çok büyük zararları olan olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi. SYRIZA partisi ise “Ciddi bir fiyasko” açıklamasında bulundu.

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