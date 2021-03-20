Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'de olağanüstü MYK ve PM toplantısı
[Fotoğraf: AA]
CHP'de Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Ardından Parti Meclisi bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.
Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine MYK parti genel merkezinde toplandı. MYK sonrasıda ise Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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