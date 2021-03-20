Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İyi Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplanacak
İyi Parti Başkanlık Divanı, bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Merkez Bankası'ndaki görev değişimi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararı değerlendirilecek.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, Başkanlık Divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
Akşener'in çağrısı üzerine saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantı çevrim içi yapılacak.
Etiketler: İyi Parti
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