Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kira desteği ödemeleri başladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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