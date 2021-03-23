Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu.

Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceklerini belirten Gül, kadına şiddetin önlenmesi için attıkları adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacaklarını söyledi.

Gül, "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum. Kadın, aile ve çocuk reyting uğruna feda edilebilecek bir konu değildir." dedi.