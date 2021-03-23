Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunan bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları bir kez daha sonuç verdi.
Güvenlik güçlerine teslim olmak için yurda giriş yapan bir teröris teslim oldu. 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen teröristin, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
2021 yılında teslim olan örgüt üyesi sayısı 36'ya yükseldi.
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