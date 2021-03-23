Memleket Hareketi kısa süre içinde parti kimliği kazanacak. Muharrem İnce, 81 il gezisini tamamladıktan sonra partisini kuracak. Mayıs ayında örgütlenmenin tamamlanması ve partinin kurulması bekleniyor.

CHP'den istifa ederek Muharrem İnce saflarına katılanların sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'nın ardından Denizli örgütünden de istifalar geldi.

CHP Denizli il örgütündeki 180 genç ortak açıklama ile partiden ayrıldı. "Kuvayi Milliye" yolunu seçtiklerini açıklayan gençler parti yönetimini de eleştirdi.

CHP'de formül arayışları sürüyor

Örgüt istifaları CHP MYK ve PM toplantılarında ilk gündem maddesi oldu. İstifaların önüne geçmek için formül arayışları sürüyor.

CHP üye kaybının yaşandığı illerde gençlerle toplantılar yapacak. Gençlerin beklentisine yönelik yeni bir kampanya hazırlanacak. Online üyelik başvuruları için de özel bir ekip kuracak.