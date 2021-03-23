Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akşener'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle feshedilmesini eleştirdi. Akşener, "Cumhurbaşkanı kararları anayasanın üzerinde değildir" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener, TBMM'nin İstanbul Sözleşmesi'ni 2011 yılında tüm partilerin onayıyla kabul ettiğini söyledi. "Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz" dedi.
Akşener, "Bugün uluslararası sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde yetkini ve haddini aşarak iptal etmek, yanlış hesap Bağdat'tan dönder" dedi.
Meral Akşener, "Madem kafanızı karıştıran maddeler vardı o zaman sözleşmeyi neden imzaladınız. Niye imzaladınız, şimdi çıkıp niye vazgeçiyorsunuz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Meral Akşener İyi Parti
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