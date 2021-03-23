Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB'de FETÖ soruşturması: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, hakkında yakalama kararı verilen 13 kişiden 8'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturmasında, 5'i halen öğretmen olarak görev yapan 13 şüphelinin örgüt mensubu olduklarına ilişkin delil elde edildi.
ByLock kullandıkları da belirlenen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.
8 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Milli Eğitim Bakanlığı Terör Örgütü
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