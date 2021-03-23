Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturmasında, 5'i halen öğretmen olarak görev yapan 13 şüphelinin örgüt mensubu olduklarına ilişkin delil elde edildi.

ByLock kullandıkları da belirlenen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

8 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.