Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları yönünde deliller elde edilen, daha önce ihraç edilmiş 1'i komiser yardımcısı, 2'si polis memuru 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ediyor.