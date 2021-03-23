İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 10 kişinin tamamı itirafçı oldu.

O itiraflar, örgütün hakim ve savcı olacak isimleri nasıl seçtiğini ortaya koydu. TRT Haber o itirafların ayrıntılarına ulaştı.



Adaylardan istenen tek şart, adalet değil örgüt lehine karar vermeleriydi.

FETÖ'cü hakimler nasıl seçiliyordu?

Bir örgüt sorumlusunun hukuk öğrencisiyken kendisini mülakata aldığını anlatan itirafçının ifadeleri şöyleydi: "2013 yılında hukuk fakültesi öğrencisiydim. Hücre evlerinde sınavlara hazırlanmam için örgütün hukuk yapılanmasından sorumlu olan birisi beni mülakata aldı. Ve bana, 'Bir davadasın. Aklına yatan bir sonuç var, bir de bizim istediğimiz sonuç var. Hangisini yaparsın?'"

Bu soru bütün FETÖ'cü hukuk öğrencilerine soruldu. Örgütün istediği kararı vereceğini söyleyenler belirlendi. FETÖ'yü bağlılık seviyelerine göre derecelendirildi.

Hücre evinde kod isimle bağlılık testi

Bir başka itirafçı örgütün bağlılık testini anlattı: "İstanbul'daki örgüt evlerinde sık sık bağlılık testleri yapıyorlardı. O testlerin sonucuna göre öğrenciler İstanbul'dan Ankara'daki hücre evlerine gönderiliyordu. Gizliliğe çok önem verdikleri için öğrencilere kod isim verip sınavlara öyle hazırlıyorlardı"

FETÖ "renklendirme" adını verdikleri yöntemi, yargıya sızmak için de kullandı. Hukuk öğrencileri farklı fikir ve düşünce yapısına sahip toplum kuruluşlarına sokuldu. Bu sayede sınavlarda kendilerini gizlemeyi başardılar.

İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 211 kişi daha teşhis edildi. Soruşturmalar devam ediyor.