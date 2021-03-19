İstanbul Organize suçlarla Mücadele ekipleri ve İstihbarat Şube ekipleri ortak çalışma yürüttü.



İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon başlatıldı.

Operasyon terör örgütünün 2013 yılında hakimlik savcılık sınavları için belirlediği hücre evlerinde adli idari yargı sınavlarına hazırlanan, aralarında bazılarının geçmiş dönemde örgüt içerisindeki gizli sivil yöneticileriyle irtibatının olduğu, halen aktif görevde olan 10 avukata yönelik yapıldı.