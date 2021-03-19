Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 06:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasında oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Organize suçlarla Mücadele ekipleri ve İstihbarat Şube ekipleri ortak çalışma yürüttü.
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon başlatıldı.
Operasyon terör örgütünün 2013 yılında hakimlik savcılık sınavları için belirlediği hücre evlerinde adli idari yargı sınavlarına hazırlanan, aralarında bazılarının geçmiş dönemde örgüt içerisindeki gizli sivil yöneticileriyle irtibatının olduğu, halen aktif görevde olan 10 avukata yönelik yapıldı.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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