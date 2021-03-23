Nevruz kutlamalarında terör propagandası: 21 gözaltı
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 21'i yakalandı.
Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapıldığı alanda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı.
Nevruz kutlamalarında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 32 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 21'i yakalandı, 11 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
HDP Eş Genel Başkanı Sancar’a terör soruşturması
HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.
Etkinlikteki konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Sancar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.