Mehmetçik, Suriye'de önemli bir adım daha attı.

Bölgede görev yapan komandolara, Suriyeli sivillerle iletişim kurabilmeleri için Arapça eğitimi verilmeye başlandı.

Suriyeli öğretmenler tarafından verilen eğitimle komandoların sivil halkla daha sağlıklı iletişim kurması amaçlanıyor.

Tel Abyad’da konuşlu 7. Komando Tugayı karargahındaki eğitimin müfredatı, İkinci Ordu Komutanlığı tarafından hazırlandı.

"Halkın dillerini iyi anlıyorlar"

Eğitim veren Suriyeli öğretmen, "Günlük hayatta ve halkla nasıl konuşulacağını öğretiyoruz. Kursumuz yaklaşık iki aydır sürüyor. Eğitime katılan askerler çok iyi öğrendiler. Halkın dillerini iyi anlıyorlar artık" dedi.

Tel Abyad bölgesinde görevli askerlerin dönüşümlü olarak katıldığı Arapça kursu 1 yıl devam edecek.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Çağlar Öztürk