Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketinde takvimin bugün netleşmesi bekleniyor.

Pakette, yatırım ortamının güçlendirilmesinden çalışma hayatına, kurumsal yapıdan enflasyonla mücadeleye her alanda başlıklar yer alıyor.

Makroekonomik istikrar kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele ile finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik veriliyor.

Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alıyor.

[Grafik: TRT Haber]

850 bin esnaf vergiden muaf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı reform paketinin detaylarında, basit usulde vergilendirilen esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak.

Dijital para adımı

Teknolojik hukuki alt yapısı oluşturularak dijital parada altyapı hazırlanacak. Buna yönelik ileride atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

İlave istihdama finansman desteği

24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi imkanı sağlacak.

Birseysel emeklilik sistemi

18 yaş altının sisteme girmesinin önündeki engel aldırılacak Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) vatandaşa kolaylık sağlanmış olacak.

Kamuda israf önlenecek

Kamuda kullanılan araçların kiralama ve alımlarına sınırlama getirilmesi de reform hareketlerinin adımlarından olacak.

Gıda fiyatlarına yakından takip

Erken uyarı sistemiyle gıda zincirinin tamamı anlık olarak raporlanacak.

Enflasyonla mücadeleye öncelik verilecek

Fiyat istikrarının temini için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının geliştirilmesi hususunda yeni politikalar hayata geçirilecek.