Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Elvan, basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti hakkında, "İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak" açıklamasını yaptı.

"Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik” ifadelerini kullanan Bakan Elvan, ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı’na ilşkin detaylı açıklama talep edildiğini belirtti.

Elvan, "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız. AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız" dedi.

“Türkiye’nin önünde çok önemli fırsat penceresi var”

Bakan Elvan, "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Dijital parayla kripto parayı karıştırmamak lazım"

Dijital para konusunda Merkez Bankası'nın çalıştığına dikkati çeken Elvan, "Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var" dedi.