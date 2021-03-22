Ekonomideki gelişmelere ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, "Yeni bir Merkez Bankası başkanımız var fakat açıklamasını dikkatli okumak lazım. Merkez Bankası'nın bugüne kadar öncelikleri ne ise o önceliklerin devam edeceğine dair çok net bir mesajı var" dedi.

Aşan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Merkez Bankası başkanının değişikliği bir anlamda Merkez Bankası'nın duruşunda, politikalarında bir değişiklik olacak mı diye bir soru işareti yarattı. Özellikle Türkiye'de Türk lirası üzerinden işlem yapan yabancılar açısından soru işareti biraz daha fazla oldu. Çünkü yabancılar bizim kadar süreçlerin içerisinde olamıyabiliyorlar. Süreç nasıl ilerledi buna dair bir hafızaları olmadığı için çok daha tedirgin olabiliyorlar, anlık karar verebiliyorlar.

-Borsa, döviz ve altın piyasalarında seyir ne olur?

-Ekonomi Reform Paketi’nin piyasalara yansıması ne olacak?

-Reform takvimi nasıl ilerleyecek?



Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/IHDalMhfJA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2021

Malum Asya'da açılır önce piyasalar, açılışta sığ diyebileceğimiz hacmi son derece düşük işlemler oldu. Bir tarafta bir alıcı var fakat karşısında satıcı bulamazsa fiyatlarda irasyonel diyebileceğimiz bir hareketlenme gerçekleşti. Dün gece biraz olan buydu. Sabaha doğru hepimiz izledik belli bir noktaya kadar çekildi kurlar.

İç piyasada yani yerleşikler bu trene binmediler. Çok ciddi bir döviz talebi yaratmadılar. Tam tersine kurun bu seviyelerini kendileri için uygun seviyeler görüp satışa geçtiler ki bu önemli bir işaret. Aslında yabancılar açısından da bu önemli bir işaret oldu. Çünkü çoğu zaman yabancı yatırımcılar yerli yatırımcıların ne yaptıklarına bakarlar. Bu açıdan bence son derece olumlu bir gelişme oldu sabah.

Tabii ki bir miktar yabancı çıkışı yaşadık. Sıcak para biraz böyle bir şey. Belli şartlar sağlandığında geliyor, fakat kısa dönemli geliyor. Bu doğrudan yatırımlar dediğimiz gibi gelip buraya şirket almak, fabrika kurmak gibi bir alan değil. Böyle olunca da çıkış da giriş kadar kolay gerçekleşebiliyor. Gün içerisinde yaşadığımız biraz bu.

"Merkez Bankası'nın bu güne kadar öncelikleri ne ise o önceliklerin devam edeceğine dair çok net bir mesajı var"

Burada şunu net ifade etmek lazım yeni yol haritası da doğru bir söylem midir bilmiyorum. Yeni bir Merkez Bankası başkanımız var fakat açıklamasını dikkatli okumak lazım. Merkez Bankası'nın bu güne kadar öncelikleri ne ise o önceliklerin devam edeceğine dair çok net bir mesajı var. Aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü beyin de net bir mesajı oldu. O yüzden yeni bir yol haritası gibi bir söylemi doğru bulmuyorum. Burada mesele Merkez Bankası'nı kimin yönettiğine değil yönetimin süreç içerisinde ne yaptığına bakmak lazım. Göreceğiz süreç içerisinde zaten mesajlarını verdiler. Hiçbir şekilde piyasaya müdahalede bulunmayacaklarına dair taahhütte bulundular. Aynı yolda devam edeceklerine dair de toplumu aydınlattılar.

"Reform vurgusu devam ediyor"

Bence bunu okumak lazım. İşin gerisini okumak dediğimiz hikaye çok ciddi enformasyon, bilgi, tecrübe gerektirir. Çoğumuzda zaten bu yok. Ben işin arkasını şöyle okudum demeyi doğru bulmam. Ben buradan şu sonucu, şu mesajı çıkardım demeye gerek yok. Merkez Bankası'nın yeni başkanı tarafından yapılan bir açıklama var. Gün içerisinde yapılan bir uygulama var. Reform vurgusu devam ediyor. Yarın reformlara dair eylem planı açıklanıp daha da somutlaştırılıyor. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Burada farklı okumalarla risk almanın gerçekten hiç bir rasyoneli yok. Var olanı okuyup öyle gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Küçük tasarruf sahiplerini uyarmak istiyorum. Lütfen spekülasyon içerisine girmesinler. Bir karar almışlar, yatırımlarını bir yere yatırmışlardır biraz sabet etsinler öneri olarak söylüyorum.

"Dalgalanma kısa bir süre içerisinde makul bir hal alacaktır"

Ekonomi reformları öyle sadece bir kurumun çalışması ile ortaya çıkmış bir metin değildir. Toplumun çok farklı kesimleri ile istişare edilerek oluşturulmuş bir metin. O açıdan ciddi de bir etkisi olacağını karşılığı olacağını düşünüyorum. Şu anda yaşadığımız dalgalanmanın kısa bir süre içerisinde makul bir hal alacağını düşünüyorum. Netice itibarıyla baktığınızda bu tür çalkalanmalarda eğer insanlar yatırımcılar var olan süreçte bir akamet olmayacağını ciddi bir değişiklik olmayacağını görür ve ikna olursa o zamana kadar ne yapmışlarsa onu yapmaya devam ediyorlar. Biraz bekleyip görmek lazım ani karar almamak lazım, çok hızlı hareket etmemek lazım. Orta vadede benim gördüğüm budur.

Reformlar hızlı bir şekilde başlayacak takvimi de açıklanacak diye biliyorum. O takvimde bir takım uygulamalar hızlıca yapılacak. Şuna bakmak lazım, sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte muhtemel sonuçları da dikkate alıp kendisi açısından da başka değişkenleri de dikkate alıp optimal karar vermiştir. Bu kararı veri kabul edip yeni yönetimin ne yaptığına dikkatli bakmak lazım.