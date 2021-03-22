Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomideki son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Elvan açıklamasında, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu hatırlatarak, bu alanlarda istikrar olmadan güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

"Maliye politikalarını uygulamaya devam edeceğiz"

Elvan,"Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini önemsediklerini belirten Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacağını bir kez daha vurguladı.

Elvan, "Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır." ifadelerini kullandı.