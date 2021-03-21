Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Kavcıoğlu, TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Paylaşımda yer verilen fotoğrafta, Kavcıoğlu'nun çevrim içi yapılan toplantıya TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile birlikte katıldığı görüldü.

Kavcıoğlu, Twitter'da bugünkü ilk paylaşımında da "TCMB Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" sözlerini kullanmıştı.