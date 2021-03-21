Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası Başkanı'ndan ekonomi mesajı
[Fotoğraf: AA ]
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecek" dedi.
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Etiketler: Merkez Bankası
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