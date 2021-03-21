Genel Kurul, 23 Mart Salı günü toplanarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

Düzenleme, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerini yeniden düzenliyor.

Teklife göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Güvenlik soruşturmasına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak.

Bu arada siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek. AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle yapılmayacak.

Komisyonlar

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 23 Mart Salı günü Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Avrupa'da Yükselen Irkçılık ve İslamofobyayı İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonunun 25 Mart Perşembe günkü toplantısında, komisyon başkanı seçilecek.

Komisyonda daha sonra, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Enes Bayraklı'nın, "Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi: Genel Görünüm" başlıklı sunumu yer alacak.