Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesindeki komandolara ateş açan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı.
Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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