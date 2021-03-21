Baharın gelişini simgeliyor, birçok ülke tarafından farklı şekillerde kutlanıyor.

Geçmişi çağlar öncesine dayanan Nevruz Bayramı, bolluğu, bereketi ve tabiatın uyanışını sergiliyor.

Nevruz Bayramı Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde önemli yere sahip. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerle Anadolu ve Balkanlarda geleneksel kutlamalar günümüzde de sürüyor.

Türkiye'de de Nevruz Bayramı koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanacak.

TRT'den Nevruz Bayramı için özel içerikler

TRT Avaz, Türk dünyasının en önemli bayramı olan Nevruz Bayramı’nı ve 21 Mart’a denk gelen kanalın kuruluşunun 12. yıl dönümünü hazırladığı üç önemli programla kutlayacak.

TRT Avaz iki coşkuyu birden yaşayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Toplumluluğu sanatçısı Feryal Başel’in sunumuyla 11.00-13.00 saatleri arasında canlı olarak düzenlenecek “Nevruz 2021 Özel” programında özel nevruz orkestrası, bahar ve Türk dünyası nevruz şarkılarından oluşan bir repertuar icra edecek.

Programa konuk olacak Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu, nevruzun Türkiye ve Türk dünyası için önemi ve nevruz ritüelleri hakkında bilgiler verecek. Ayrıca 21 Mart, TRT Avaz’ın 12. kuruluş yıl dönümü olması dolayısıyla kanalın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar, gelişim ve vizyonu doğrultusunda bilgilendirmeler de yapılacak.

Türk dünyasından canlı bağlantılar

TRT Avaz’da ekrana gelecek bir başka özel yayın ise “Avrasya Gündemi Nevruz Özel” programı olacak. Bugün 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek programda, Türk dünyasının her noktasına canlı bağlantılar yapılacak, gelen mesajlar izleyicilerle paylaşılacak.

Nevruz Bayramı’na özel TRT Avaz’da ekrana gelecek son program ise “Nevruz Konseri” olacak.

Bu özel konser bu akşam saat 21.00’de Türk dünyasının ortak ekranı olan TRT Avaz’da izleyicinin beğenisine sunulacak.

TRT Radyolarında “Nevruz Özel” yayını

TRT Radyoları, gün boyunca Nevruz Bayramı’na özel olarak hazırlanan yayınları dinleyiciyle buluşturacak. TRT Radyo 1, TRT FM, TRT Türkü, TRT Nağme ile bölgesel radyolarda gün boyu önemli konuklarla özel konserler ile Nevruz Bayramı’nın anlam ve önemi üzerine yayınlar gerçekleştirilecek.

TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçılarının “Nevruz Özel Konseri” saat 19.00’da TRT Türkü’de, Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Türker Eroğlu’nun Nevruz Bayramı hakkında önemli bilgiler vereceği “Vesair” programı saat 22.02’de TRT Radyo 1’de ve Prof. Dr. Toğrul İsmayil’in Türk devletlerinden kutlama örnekleri ve geleneklerini paylaşacağı “Gündem Hafta Sonu” yayını ise saat 09.05’te TRT Radyo 1’de olacak.