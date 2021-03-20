Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim
[Fotoğraf: AA]
TSK ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim faaliyetinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) eğitimden fotoğraf paylaştı.
16 Mart 2021'de Türkiye ve ABD'nin Doğu Akdeniz'de ortak eğitim faaliyeti gerçekleştireceği açıklanmıştı.
TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu 19 Mart'ta ortak eğitimini icra etti.
TCG GEMLİK fırkateynimiz tarafından, ABD'ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de 19 Mart 2021’de eğitimler icra edildi. pic.twitter.com/rCsQVi4PZw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verdi.
Son Haberler
- 00:11
- 23:31
- 23:37
- 22:47
- 22:24
Sıradaki Haber
Fahrettin Altun: Kadını özne olarak gören anlayışın hakim olmasını sağladık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz