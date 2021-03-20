Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." açıklamasını yaptı.

İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. pic.twitter.com/MWa4RsIJDd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2021

Üç büyük şehirde son durum

Haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Samsun, 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yeniden en yüksek vakanın görüldüğü il oldu.

En çok vaka görülen iller

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

En az vaka görülen iller

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.

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