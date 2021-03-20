Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresinde paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.