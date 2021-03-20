Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 21 bin 61 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi, 958 hasta belirlendi. 95 kişi vefat etti. 18 bin 815 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresinde paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.
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