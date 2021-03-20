Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
[Fotoğraf: MSB]
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. MSB'nin paylaştığı fotoğraflarda halka yemek yardımı yapıldığı görüldü.
Mehmetçik, dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde de sivil halka yardımlar devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/IzGJjQl3bF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor" denildi.
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