Mehmetçik, dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde de sivil halka yardımlar devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/IzGJjQl3bF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor" denildi.