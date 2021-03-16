Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 12:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD ile Doğu Akdeniz'de iş birliği
[Fotoğraf: TRT Haber]
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik eğitimler gerçekleştirecek.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.
Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yapılacak.
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