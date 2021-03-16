Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile belediyelerin çalışmaları yerinde izlenecek. Bu kapsamda, belediyelerin performansları değerlendirilecek, vatandaş memnuniyeti yerinde ölçülecek.

Kılıçdaroğlu daha önce belediye başkanları ile video konferans yöntemi ile toplantılar yapmıştı. O toplantıların ardından belediyelerden hizmet raporları istendi. Şimdi ise o hizmetlerin vatandaşa ne kadar ulaştığı takip edilecek.

Sahadaki durum yerinde görülecek

Heyetin başında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun var.

"Yerelden genele iktidar yürüyüşü" temasıyla yürütülen çalışma kapsamında, sahadaki durumun yerinde görülmesi, vatandaşların görüş ve önerilerinin alınması amaçlanıyor.

Ziyaretler Mersin'den başladı, aralıksız devam edecek

İlk olarak Mersin’deki belediyeleri ziyaret eden heyet, ardından Artvin, Ardahan ve Kars'a gitti.

Heyet çalışmalarına aralıksız devam edecek. Sonrasında hazırlanan değerlendirme raporu genel başkan Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

Az oy alınan illerde özel bir çalışma yürütülecek

CHP'nin büyükşehir belediyelerini kazandığı illere öncelik verilecek. Sonrasında ise ilçeler gezilecek. CHP'nin az oy aldığı illerde de özel bir çalışma yürütülecek.