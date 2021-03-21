Akdeniz açıkları sabaha karşı meydana gelen depremlerle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında en büyüğü 4,6 olmak üzere çok sayıda deprem kaydedildi.

01.50'de 4,6, 02.03'te 4, 02.35'te 2,2, 02.55'te 3,9 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8,32 kilometre.

Depremin can kaybı veya herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.