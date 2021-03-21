Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Şentop, "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı, TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir." dedi.

"Gereği yapılmıştır"

Şentop, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır." diye konuştu.

4 gündür HDP'nin Meclis'teki grup odasında bekliyordu

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart Çarşamba günü gerçekleşen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ve milletvekilliğinin düşmesinin ardından ilk olarak HDP milletvekilleriyle birlikte TBMM Genel Kurulunda oturma eylemi başlatmıştı.

Burada yaklaşık 3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra salondan ayrılarak, partinin Meclis'teki grup odasına geçmişti.

Milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle protesto amacıyla Meclis'ten ayrılmayan ve 4 gündür HDP'nin Meclis'teki grup odasında bekleyen Gergerlioğlu gözaltına alınmıştı.