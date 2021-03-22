Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rekabet Kurumundan Unilever'e 480,2 milyon lira ceza
Rekabet Kurumu, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'ye rakip ürünlerin satışını engellediği gerekçesiyle 480 milyon 217 bin 217 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Unilever'in çeşitli uygulamalar yoluyla nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engellediği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.
Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'nin kanunu ihlal ettiğine, adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine oy birliğiyle, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.
Karar gereği, şirkete toplam 480 milyon 217 bin 217 lira idari para cezası verildi.
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