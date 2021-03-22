Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY 670 uçuşla Avrupa'da yine lider
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), 15-21 Mart haftasında günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu. Pegasus Hava Yolları ise 285 uçuşla ilk 3'e girdi.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 15-21 Mart tarihlerini kapsayan uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 362 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 285 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 4. sırasında 273 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 272 uçuşla Wideroe, 6. sırasında ise 248 uçuşla KLM Royal Dutch havayolları yer aldı.
Raporda, önceki haftaya göre tüm uçuşlarda yüzde 4'lük artış sağlandığı kaydedildi.
Etiketler: THY
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